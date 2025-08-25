أخبار|شفافية|سويسرا

إدانة بنك سويسري بالفشل في منع عمليات غسل الأموال

Picture taken on November 9, 2015 in Geneva, shows the facade of a branch of Swiss private banking J Safra Sarasin. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
الادعاء السويسري قال إن بنك "جيه سافرا ساراسين" لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال بين عامي 2011 و2014 (الفرنسية)
25/8/2025-|آخر تحديث: 14:56 (توقيت مكة)

قرر مكتب الادعاء الاتحادي السويسري تغريم بنك "جيه سافرا ساراسين" 3.5 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار) بسبب تورطه في قضية فساد دولية.

وقال المكتب إن البنك لم يبذل جهدا كافيا لمنع عمليات غسل الأموال خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مما أدى إلى صدور حكم بالسجن 6 أشهر على مدير أصول سابق في البنك.

وقدر مكتب المدعي العام قيمة المبالغ التي شملتها الجريمة بحوالي 71 مليون فرنك.

وبحسب مكتب الادعاء، فإن التحقيقات في القضية التي عرفت باسم لافا جاتو بدأت في 2018، مضيفا أنه تم استخدام حسابات في البنك لتلقي وتحويل رشاوى من شركات في قطاعي النفط والبناء، وأنه تم دفع هذه الأموال إلى مسؤولين تنفيذيين في شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس".

كما كان لدى بتروبراس حسابات لدى بنك ساراسين السويسري الخاص السابق، والذي كان جزءا من مجموعة سافرا البرازيلية لأكثر من 10 سنوات.

وصرح مكتب المدعي العام "لقد قوضت هذه الخروقات نزاهة المركز المالي لسويسرا".

وتنازل الطرفان عن حقهما في الاستئناف على العقوبة لتصبح نهائية.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

