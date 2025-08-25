ألبانيزي تدعو لمعاقبة إسرائيل وكسر الحصار عن غزة

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي باستهداف الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي، ودعت إلى فرض عقوبات على صفقات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت ألبانيزي -في منشور لها عبر منصة إكس، اليوم الاثنين- إن مثل هذه المشاهد (استهداف مجمع ناصر) تتكرر في كل لحظة، وغالبا ما تحدث بعيدا عن الأنظار ومن دون أن توثق توثيقا كافيا.

وناشدت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي التدخل، متسائلة "إلى متى يجب أن تشاهدوا ما يحدث قبل أن تتحركوا لوقف مثل هذه المجازر؟".

ودعت المقررة الأممية إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل.

واتهمت ألبانيزي، الشهر الماضي، إسرائيل بقتل الأطفال وتجويع الملايين، مؤكدة أن نية إسرائيل "محو الفلسطينيين من قطاع غزة".

وطالبت ألبانيزي في مايو/أيار الماضي بتوجيه اتهامات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دعمهم إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين، بينهم صحفيون.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.