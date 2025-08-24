وزير كندي: إسرائيل جعلت المجاعة واقعا مدمرا في غزة

قال وزير التنمية الدولية الكندي رانديب ساراي، إن الإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلت المجاعة واقعا مدمرا للفلسطينيين في غزة.

وأعرب ساراي في بيان، عن قلقه إزاء الأوضاع المتدهورة بشدة في غزة، التي ترزح تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف العام.

وأكد قلق كندا العميق إزاء الأوضاع المتدهورة بشدة وزيادة وفيات المدنيين بسبب الجوع في غزة، وخاصة الأطفال.

واستشهد بتقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي) الذي أكد المجاعة في محافظة غزة.

وفيات وانتهاكات

وأضاف ساراي "الصراع المستمر والإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلت المجاعة واقعا مدمرا للفلسطينيين في غزة، والأزمة مستمرة في التفاقم".

ولفت إلى أن إسرائيل التي وصفها بالقوة المحتلة، أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكد الوزير الكندي، أن الحكومة الإسرائيلية تتسبب في المزيد من وفيات المدنيين بعرقلة المساعدات الإنسانية.

يذكر أنه بدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، منهم 114 طفلا.