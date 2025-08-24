نيجيريا تعلن قتل 35 مسلحا قرب الحدود مع الكاميرون

أعلنت القوات الجوية النيجيرية، أنها قتلت أكثر من 35 "إرهابيا" في غارات على مقاتلين تجمعوا قرب الحدود مع الكاميرون بعد محاولتهم شنّ هجوم على قوات برية.

وقالت القوات الجوية في بيان "بناء على معلومات استخبارية متنوعة من مصادر متعددة، نفّذت القوات الجوية ضربات دقيقة في غارات متتالية، واشتبكت مع الإرهابيين وحيدت أكثر من 35 مقاتلا في أربع مناطق تجمع محددة".

وأضافت أنها أعادت الاتصال بالقوات البرية التي كانت مهددة، وأكدت الأخيرة أن "الوضع حول موقعها أصبح مستقرا".

وتابعت إن القوات الجوية "كثّفت الجهود" للسيطرة على ساحات المعارك "وحرمان الإرهابيين من حرية الحركة".

وشهدت نيجيريا عدة هجمات منذ بداية العام، رغم تراجع حدة التمرد الذي تشهده البلاد منذ 16 عاما.

وقالت القوات الجوية، إن العملية الأخيرة تظهر التزامها توفير الدعم الجوي الوثيق للقوات البرية، بينما تعمل أيضا على تعطيل الإمكانيات اللوجيستية للإرهابيين وممرات حركتهم على طول مناطق الحدود الشمالية الشرقية".