نيجيريا تُرحّل زعيم عصابة صينيا مطلوبا

أعلنت الشرطة النيجيرية -اليوم الأحد- أنها سلّمت زعيم عصابة صينيا مطلوبا في بلده الأصلي بتهمة ارتكاب جرائم عنف منظمة، في عملية نُفذت بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأفاد بيان للشرطة بأن "الهارب البارز" داي كيشينغ أُرسل إلى الصين في 15 أغسطس/آب في إطار "التعاون بين أجهزة الشرطة" بقيادة الإنتربول.

وأضاف البيان أن داي "زعيم عصابة سيئ السمعة مطلوب في مقاطعة قويتشو الصينية، بتهمة تدبير وقيادة جرائم منظمة عنيفة، فر من بلده الأصلي عام 2024 بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من مكتب الأمن العام في مقاطعة تشيجين".

وأُلقي القبض عليه في العاصمة النيجيرية أبوجا في 8 أغسطس/آب. وأشادت الشرطة بهذه العملية ووصفتها بأنها "تاريخية".

والخميس الماضي، أعلنت نيجيريا أنها رحّلت 102 أجنبي، بينهم 60 مواطنا صينيا، مُدانين بتهم "الإرهاب الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني" منذ 15 أغسطس/آب.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين بأن بكين "دأبت على إلزام المواطنين الصينيين في الخارج بالالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المحلية، وتدعم الدول المضيفة في ملاحقة الأنشطة الإجرامية بشكل قانوني".