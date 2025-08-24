مظاهرات حاشدة في أستراليا دعما لغزة ورفضا للإبادة والتجويع

قال منظمون إن عشرات آلاف الأستراليين شاركوا في مسيرات داعمة للفلسطينيين اليوم الأحد، وسط توتر العلاقات بين إسرائيل وأستراليا في أعقاب إعلان الحكومة المنتمية ليسار الوسط عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت مجموعة (فلسطين أكشن) إن أكثر من 40 مظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن، وأضافت (فلسطين أكشن) أن نحو 350 ألفا انضموا إلى المسيرات منهم 50 ألفا تقريبا في برزبين.

وفي سيدني، قال منظم المسيرات جوش ليس إن الأستراليين خرجوا بقوة في المدينة "للمطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة ومطالبة حكومتنا بفرض عقوبات على إسرائيل"، في حين ردد المشاركون في المسيرة هتاف "فلسطين حرة"، وحمل كثير منهم الأعلام الفلسطينية.

وخرجت الاحتجاجات بعد أن صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي لهجته ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز بسبب إعلان حكومته هذا الشهر نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل بعد أن قالت حكومة ألبانيز بقيادة حزب العمال إنها ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما جاء بعد خطوات مماثلة أعلنتها فرنسا وبريطانيا وكندا.

وقالت أستراليا إن الاعتراف مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي دولة مستقبلية.

وأعلنت أستراليا هذا القرار يوم 11 أغسطس/آب بعد أيام من خروج عشرات الآلاف في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بالسلام وإدخال المساعدات إلى غزة التي تتعرض لحملة إبادة وتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.