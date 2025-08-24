شبهات فساد في عقود تتعلق بالنفط في العراق

صدّق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية في محافظة البصرة (550 كيلومترا أقصى جنوبي العراق).

وقالت الحكومة العراقية في بيان صحفي اليوم الأحد "نظرا لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود وضعف جدواها الاقتصادية والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين".

ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى "عرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقا للقانون".