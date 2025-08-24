خامنئي: اجتماع عُقد بعاصمة أوروبية لوضع بديل للجمهورية الإسلامية

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أعداء بلاده لم يتمكنوا من إخضاعها بالحرب، ولذلك يحاولون الآن إثارة الفتنة فيها، وأشار إلى أن اجتماعا عُقد في أوروبا في بدايات الحرب الإسرائيلية من أجل تغيير النظام في إيران.

وأوضح خامنئي في كلمة ألقاها اليوم الأحد أن "دولا غربية اجتمعت في عاصمة أوروبية باليوم الثاني للحرب لوضع بديل للجمهورية الإسلامية".

وأكد المرشد الإيراني أن "العدو أدرك من خلال صمودنا وهزيمته القاسية في الحرب أنه لا يمكنه إرغامنا على الخضوع لإملاءاته".

ورأى أنه لا يمكن حل الأزمة مع الولايات المتحدة "لأنها تريد أن تكون إيران خاضعة لأوامرها".

وشنت إسرائيل حربا على إيران لمدة 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب بقصف المواقع النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، وأكدت طهران أنها ستحاسب واشنطن على هذه الضربات مستقبلا.