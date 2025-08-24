أخبار|إيران

خامنئي: اجتماع عُقد بعاصمة أوروبية لوضع بديل للجمهورية الإسلامية

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a mourning ceremony for the deaths of Iranian military commanders and scientists, who were killed in Iran's 12-day war with Israel, in Tehran, Iran, July 29, 2025. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
خامنئي يلقي كلمة بطهران في وقت سابق (رويترز)
24/8/2025-|آخر تحديث: 14:53 (توقيت مكة)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن أعداء بلاده لم يتمكنوا من إخضاعها بالحرب، ولذلك يحاولون الآن إثارة الفتنة فيها، وأشار إلى أن اجتماعا عُقد في أوروبا في بدايات الحرب الإسرائيلية من أجل تغيير النظام في إيران.

وأوضح خامنئي في كلمة ألقاها اليوم الأحد أن "دولا غربية اجتمعت في عاصمة أوروبية باليوم الثاني للحرب لوضع بديل للجمهورية الإسلامية".

وأكد المرشد الإيراني أن "العدو أدرك من خلال صمودنا وهزيمته القاسية في الحرب أنه لا يمكنه إرغامنا على الخضوع لإملاءاته".

ورأى أنه لا يمكن حل الأزمة مع الولايات المتحدة "لأنها تريد أن تكون إيران خاضعة لأوامرها".

وشنت إسرائيل حربا على إيران لمدة 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب بقصف المواقع النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، وأكدت طهران أنها ستحاسب واشنطن على هذه الضربات مستقبلا.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإيرانية

