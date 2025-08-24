شبكة دولية لتهريب قرون وحيد القرن في قبضة الأمن بجنوب أفريقيا

أعلنت سلطات جنوب أفريقيا توقيف 6 أشخاص، من بينهم الناشط البيئي المعروف جون هيوم، على خلفية تحقيقات موسعة استمرت 7 سنوات، قادتها وحدة "الصقور" المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة. التحقيقات كشفت عن شبكة دولية متورطة في تهريب قرون وحيد القرن إلى دول جنوب شرق آسيا.

ووفقا للنيابة العامة، استخدمت المجموعة تصاريح مزورة مخصصة للتجارة المحلية، للحصول على نحو 964 قرنا، ما يعادل قرابة 15% من إجمالي عدد أفراد وحيد القرن الأبيض الجنوبي، قبل تهريبها خارج البلاد.

المتهمون مثلوا أمام المحكمة الابتدائية في بريتوريا، حيث وُجهت إليهم تهم متعددة تشمل الاحتيال، السرقة، غسل الأموال، انتهاك قانون التنوع البيولوجي الوطني، إضافة إلى تهم تتعلق بالجريمة المنظمة.

وقد أُفرج عن جون هيوم بكفالة بلغت 100 ألف راند (نحو 5400 دولار أميركي)، في حين تراوحت كفالات باقي المتهمين بين 2000 و10 آلاف راند (ما بين 110 و540 دولارا)، وسط شروط قانونية صارمة. ومن المقرر أن تُستأنف جلسات القضية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2025، لاستكمال التحقيقات.

وفي أول تعليق رسمي، وصف وزير البيئة ديون جورج هذه الاعتقالات بأنها "انتصار حاسم في معركة جنوب أفريقيا ضد الجرائم البيئية العابرة للحدود"، مؤكدا التزام الحكومة بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق القانون بحزم.

وكان الناشط جون هيوم قد أثار جدلا واسعا عام 2017 حين أطلق مزادا إلكترونيا لبيع قرون وحيد القرن، مدافعا عن فكرة أن تنظيم التجارة القانونية قد يسهم في الحد من الصيد الجائر.

وفي عام 2023، باع محمية "بلاتينوم راينو" التي تبلغ مساحتها 7800 هكتار إلى منظمة "الحدائق الأفريقية"، في خطوة اعتبرها البعض تراجعا عن نهجه السابق.

ورغم إعادة فتح السوق المحلية في ذلك العام، فلا تزال التجارة الدولية بقرون وحيد القرن محظورة بموجب اتفاقية "سايتس" الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القلق العالمي من الجرائم البيئية، إذ شهد عام 2024 مقتل 516 من وحيد القرن في أفريقيا، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وحماية الحياة البرية من الاستنزاف المتسارع.