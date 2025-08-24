مظاهرة حاشدة في طنجة المغربية رفضا لتجويع سكان غزة

تظاهر آلاف المغاربة بمدينة طنجة (شمال)، مساء السبت، رافضين التجويع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، ومطالبين بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

وقد خرجت المسيرة التضامنية بمدينة طنجة، استجابة لدعوة "المبادرة المغربية للدعم والنصرة".

واعتصم المحتجون في ساحة "المعكازين" في طنجة منذ الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثامنة بالتوقيت العالمي، ثم نظموا مسيرة في شوارع المدينة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، وبمحاسبة إسرائيل على الاستمرار في سياسة التجويع.

ومن الشعارات التي رددوها: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان"، و"فلسطين تقاوم".

عجز المجتمع الدولي

وأدان المشاركون عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للإبادة الإسرائيلية المستمرة بالقطاع.

وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 281 فلسطينيا منهم 114 طفلا، وفق إحصاء جديد لوزارة الصحة بغزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.