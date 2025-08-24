البرهان: لن تقوم للتمرد في السودان قائمة بعد اليوم

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن التمرد في السودان "لن تقوم له قائمة بعد اليوم"، موازاة مع صد الجيش السوداني 4 هجمات شنتها قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

وأضاف البرهان، في تصريحات له اليوم الأحد، أن المتمردين دمروا السودان، ولا مجال للتعايش معهم في المستقبل.

في المقابل، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في السودان إنهم وصلوا للمرحلة النهائية في الحرب، واصفا إياها بأنها شكلت هزة نفسية عنيفة في البلاد.

ودعا عقار إلى تجاوز الماضي، قائلا إنه يجب العمل معا من أجل السودان، ومشددا على أن نهاية الحرب تحتاج مصالحات.

ميدانيا، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش السوداني والقوات التابعة له صدوا 4 هجمات شنتها قوات الدعم السريع اليوم الأحد على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

وأضاف المصدر العسكري أن مسيّرات الجيش السوداني استهدفت دفاعات قوات الدعم السريع، ما أوقع في صفوفها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جانبها، قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع قتلت 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال بمنطقة خزان قولو قرب الفاشر بولاية شمال دارفور.

وباء الكوليرا

في هذه الأثناء، قال وزير الصحة في إقليم دارفور بابكر حمدين للجزيرة إن أكثر من 400 شخص ماتوا بسبب انتشار الكوليرا في الإقليم، وإن عدد المصابين تجاوز 7 آلاف.

وأكد حمدين أن مرض الكوليرا انتشر في كل ولايات دارفور، وبصورة أكبر في شمال دارفور، خاصة بلدة طويلة.

وأوضح أن بعض المناطق بالإقليم يصعب حصر الكوليرا فيها، خاصة غرب دارفور، بسبب سيطرة الدعم السريع على هذه المناطق.

وأفادت مصادر حكومية في ولاية "كسلا"، شرقي السودان، أن نهر "القَاش" خرج عن مجراه في مواقع عدة، بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى وصفته بالقياسي.

وقالت المصادر إن مياه النهر الذي يشق مدينة كسلا، عاصمة الولاية، باتت تهدد الكثير من القرى والبلدات المطلة على ضفتي النهر، بسبب استمرار هطل الأمطار الغزيرة.

وقال الجيش السوداني إنه نفّذ عمليات إجلاء لمواطنين من قرى عدة تضررت من الفيضانات.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.