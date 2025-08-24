وجها لوجه ضحايا صيدنايا يواجهون جلاديهم

"تذكرتني ولا ما تذكرتني؟" "تتذكر بشو كنتوا تضربوني؟".. بهذه العبارات بدأ جمهور منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، يتضمن اعترافات لسجانين كانوا يعملون في سجن صيدنايا، المعروف بمصطلح "المسلخ البشري" وأحد أكثر معتقلات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأبيه حافظ إجراما في سوريا.

"تذكرتني ولا ما تذكرتني؟"

"تتذكر بشو كنتوا تعذبونا؟"

الضحية في وجه الجلاد بعد 14 سنة من العذاب و الذل و القهر 💔#سجن_صيدنايا #صيدنايا #صيدنايا_المسلخ_البشري pic.twitter.com/ZtscZeC6nc — GRH (@ghlea11) August 24, 2025

وقد عنونت الوزارة الفيديو الذي بثت فيه هذه الاعترافات: "وجها لوجه، يلتقي الضحية بجلاده في سجن صيدنايا، بعدما ظن أن الهروب سينهي الحكاية… لكن للعدالة باب لا يغلق".

وأظهر المقطع شهادات ومواجهة بين بعض المساجين الذين كانوا في سجن صيدنايا وسجانيهم، حيث بدأت المواجهة بسرد طرق وأساليب التعذيب التي كانوا يتعرضون لها.

ومع نشر وزارة الداخلية المقطع، سعى رواد العالم الافتراضي إلى متابعة الاعترافات واستخلاص أهم ما جاء فيها.

خطوة إيجابية كي لا ينسى بعضنا أو يتناسى إجرام نظام الحيوان ويتسامح مع الجلادين.

العدالة هي حجر الأساس لمستقبل سوريا، ولا أمل بهدوء النفوس من دون محاسبة مجرمي الحرب.#سجن_صيدنايا — yahia barkasia يحيى بركسية (@YahiaBarkasia) August 23, 2025

فأشار مدونون إلى أبرز ما اعترف به سجانو صيدنايا: أنهم كانوا يأخذون المعتقلين إلى الغرفة، يعلقونهم بالسلاسل ويتناوبون على ضربهم حتى يموتوا!

وأضافوا بالقول: كانوا يضعونهم في الزنازين الانفرادية ويتركونهم أربعة إلى 5 أيام بلا طعام أو شراب، حتى إذا أعدموهم لا تظهر رائحة جثثهم.

وأشار أحد السجانين إلى أنه عند تنفيذ حكم الإعدام، كانوا يشغّلون أجهزة التدفئة لأن صوتها المرتفع يغطي على صراخ الضحايا.

ممتاز جدا مواجهة الضحايا مع المجرمين امام الاعلام استمروا الله يعطيكم العافية — Z i A D (@Ziad93215438) August 23, 2025

وذكر سجان آخر في سجن صيدنايا أن أكبر عدد شاهدهم معلقين بالسلاسل كان 200 شخص، كانوا ينقلونهم إلى الإعدام ثم إلى مستشفى حرستا، حيث توضع عليهم أرقام ولا يُعرف بعدها ما يحدث لهم.

إعلان

وأضاف السجان أن أحد الضباط كان يأتي ويحقن الموقوف المريض بإبرة، وبعد ربع ساعة يموت!

وأكثر ما صدم جمهور منصات التواصل حين ذكر سجان أنه كان يقدم طلبا "لصف ضابط" ليجلب لهم فتيات لاغتصابهن وقتلهن؛ واعترف هذا السجان أنه اغتصب 9 فتيات! وأنهم كانوا يطلبون الفتيات من مساعد مدير السجن بشكل دوري.

يمهل ولا يهمل أفعال مجرد انك تسمعها يقشعر بدنك فكيف الي صارت فيهن لكن الله كبير وهي الجلاد صار معتقل بدل المعتقلين بتمنا سجناء صيدنايا هنن الي ينفذوا الاحكام بهالشياطين#سوريا #سجن_صيدنايا

pic.twitter.com/leXScqDktK — (mohamad)🐎الأدهم🐎 (@hamoda1989t) August 24, 2025

وعلق وزير الداخلية السوري أنس خطاب على المقطع قائلا "تكفي هذه الصورة لإيصال رسالة لكل حر مظلوم، مفادها أنه مهما طال ليل الظلم والإجرام، فلا بد لشمس الحرية والكرامة أن تشرق من جديد مهما طال انتظارها."

ورسالة إلى كل ظالمٍ قاتل، أن يد العدالة ستطاله مهما حاول الهروب، وأن الحق لا يموت بالتقادم. تلخص هذه الصورة حكاية الألم والأمل بين الماضي والمستقبل، وأن لكل ظالم نهايةً، طال الزمان أم قصر. — أنس حسان خطاب (@Anas_Khatab_sy) August 23, 2025

وبعد سماع رواد العالم الافتراضي لهذه الاعترافات علقوا بالقول "لو لم نحرر في سوريا سوى سجن صيدنايا لكفى!! ولن تجد تغريدة أو كلمة تصف حقيقة هذا السجن، حتى كلمة "سجن" تبدو رحيمة بالمقارنة مع ما يحدث هناك".

نشر اعترافات سجانوا صيدنايا هي خطوة مهمة جداً

وقد كتبت اكثر من مرة أنه من الضروري نشر تقارير اسبوعية او شهرية عن المسلخ البشري #سجن_صيدنايا على قناة الاخبارية وباقي المواقع يجب أن يعرف العالم بأسره حجم المعاناة التي كنا نعيشها في ظل حكم الخنازير البرية عصابة الاسد ومن معهم. — إِبْرَاهِيمُ | ibrahim (@IbrahimQ35) August 24, 2025

وأشار آخرون إلى أن أجمل اللحظات هي رؤية الظالم يقف ذليلا أمام من ظلمه ويعترف بما اقترفت يداه بحقه.

واعتبر بعضهم الخطوة إيجابية، قائلين "كي لا ينسى البعض أو يتناسى إجرام نظام الأسد ويتسامح مع الجلادين. العدالة هي حجر الأساس لمستقبل سوريا، ولا أمل في هدوء النفوس دون محاسبة مجرمي الحرب".

وأضاف ناشطون أن نشر اعترافات سجاني صيدنايا خطوة مهمة جدا، وقد كتب بعضهم مرارا عن ضرورة نشر تقارير أسبوعية أو شهرية حول "المسلخ البشري" #سجن_صيدنايا على قناة الإخبارية وباقي المواقع، ليعرف العالم كله حجم المعاناة التي عشناها في ظل حكم عصابة الأسد ومن معهم.

ولفت مدونون الانتباه إلى أن سجن صيدنايا يعد مقرا لمحاكمات المجرمين والإرهابيين، وأنه يجب نقل المحاكمات علنا عبر شاشات التلفزيون ليشاهدها العالم أجمع، وتُشفى قلوب الثكالى ولو قليلا.

وأن سجن صيدنايا يجب أن يتحول إلى رمز عالمي للحرية.