روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إتمام عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا بواقع 146 أسيرا من كل جانب.

وذكرت الوزارة في بيان لها عبر تطبيق "تليغرام" أن 146 عسكريا روسيا عادوا من الأراضي الأوكرانية، مقابل تسليم 146 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف، عبر وساطة قادتها الإمارات العربية المتحدة.

كما أشارت الوزارة إلى أن العملية شملت أيضا إطلاق سراح 8 مدنيين روس من سكان منطقة كورسك الحدودية، كانوا محتجزين بشكل "غير قانوني" من قبل السلطات الأوكرانية، بحسب وصفها.

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، التي حضرت عملية التبادل، أن العملية تمت على أراض بيلاروسية، واصفة الأمر بأنه "حدث سعيد".

وظهرت موسكالكوفا في مقطع مصور وهي تستقبل الأسرى المفرج عنهم داخل حافلة صغيرة، ومعظمهم من النساء المسنات.

وكانت منطقة كورسك قد شهدت توترات عسكرية منذ أغسطس/آب 2024، حيث دخلتها قوات أوكرانية واحتلت أجزاء منها لأشهر عدة، قبل أن تُجبر على الانسحاب في الربيع بعملية عسكرية روسية مدعومة من مقاتلين كوريين شماليين.

ومن الجانب الأوكراني، أعلن مركز التنسيق لمعالجة قضايا أسرى الحرب عن شمول العملية الإفراج عن الصحافيين دميترو خيليوك ومارك كاليوش، اللذين اعتُقلا عامي 2022 و2023، وفقا لبيان المركز.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن خيليوك، مشيرا إلى أنه احتجز في مارس/آذار 2022 من منطقة كييف، وقد عاد الآن إلى منزله.

ورحّبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالإفراج عنهما، معتبرة أن احتجازهما جاء "بسبب عملهما الصحافي"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن احتجازهما وسوء معاملتهما، مطالبة بالإفراج عن عامل في وسائل إعلام أوكرانية ما زالت موسكو تحتجزهم.

كما شمل التبادل أيضا إطلاق سراح الرئيس السابق لبلدية خيرسون، فولوديمير ميكولايينكو، الذي قضى أكثر من 3 سنوات في الحجز.

وكشف أندريه يرماك مستشار الرئيس الأوكراني أن ميكولايينكو كان قد رفض إدراجه ضمن قوائم تبادل سابقة عام 2022، مفضلا منح الفرصة لأسير يعاني من مرض شديد كان يتقاسم معه الزنزانة.

ويأتي هذا التبادل في سياق تفاوض مستمر بين موسكو وكييف بشأن تبادل الأسرى وجثامين الجنود، رغم مضي أكثر من 3 سنوات ونصف على اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشير التقارير إلى أن الجانبين تبادلا آلاف الأسرى منذ بداية العام الجاري، عقب 3 جولات من المحادثات المباشرة جرت بين مايو/أيار ويوليو/تموز في مدينة إسطنبول، والتي أسفرت عن نتائج محدودة، كان تبادل الأسرى أبرزها.