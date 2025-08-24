بريطانيا تعوّض آلاف الكينيين بعد حريق نجم عن تدريبات عسكرية

بعد انتظار تجاوز 3 سنوات، حصل أكثر من 7 آلاف من سكان مقاطعة لايكيبيا الكينية على تعويضات مالية من الحكومة البريطانية، إثر اندلاع حريق واسع النطاق عام 2021 خلال تدريبات مشتركة بين قوات البلدين.

وأعلنت لندن صرف مبلغ قدره 2.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 4 ملايين دولار) للمتضررين من الحريق الذي اندلع قرب تلال لولدايغا، وأدى إلى تدمير أجزاء من محمية طبيعية، كما خلّف مواد متفجرة تسببت في إصابات بين السكان المحليين.

منشور مثير وغضب متصاعد

وتفاقم الغضب الشعبي عقب تداول منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب لأحد الجنود البريطانيين، بدا فيه وكأنه يقر بمسؤوليته عن اندلاع الحريق. وقد دفع ذلك الشرطة العسكرية الملكية البريطانية إلى فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

ومن جهته، أكد المحامي الممثل للضحايا أن صرف التعويضات بدأ بالفعل، واصفا الخطوة بأنها "تخفيف جزئي لمعاناة السكان جراء آثار الدخان والدمار البيئي".

وفي بيان صدر الجمعة، وصفت المفوضية العليا البريطانية في نيروبي الحريق بأنه "مؤسف للغاية" وأقرت بأن التأخير في معالجة القضية أثار استياء واسعا في أوساط المتضررين.

يُذكر أن الجيش البريطاني يحتفظ بقاعدة دائمة في مدينة نانيوكي المجاورة، وقد أعادت هذه القضية تسليط الضوء على التداعيات البيئية والاجتماعية المحتملة للتدريبات العسكرية الأجنبية على المجتمعات المحلية في كينيا، وسط دعوات متزايدة لمراجعة آليات الرقابة والمساءلة.