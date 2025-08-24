القبض على نائب وزير بإندونيسيا في إطار تحقيق لمكافحة الفساد

أعلنت وكالة مكافحة الفساد في إندونيسيا إلقاء القبض على إيمانويل إبنيزر نائب وزير القوى العاملة و13 آخرين فيما يتعلق بتحقيق في اتهامات بالابتزاز.

وصار إيمانويل أول عضو في الحكومة يُحتجز بتهم فساد.

ويشن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، الذي أدى اليمين في أكتوبر/تشرين الأول، حملة على الفساد داخل حكومته وخارجها.

وقال فيتروه روهكاهيانتو نائب رئيس وكالة مكافحة الفساد في البلاد لوكالة رويترز إن احتجاز إيمانويل يتعلق بتحقيق في ما ورد عن ارتكاب مخالفات في إصدار الوزارة تصاريح السلامة.

ولم يتضح بعد ما إن كانت السلطات قد وجهت أي اتهام لنائب الوزير، في حين لم يتسن لرويترز التواصل مع محاميه.

وذكر متحدث باسم وكالة مكافحة الفساد أنه جرى احتجاز 13 آخرين على صلة بالقضية.

وقال وزير القوى العاملة الإندونيسي ياسيرلي، الذي يُعرّف باسمه الأول كغيره من الإندونيسيين، للصحفيين إن إيمانويل وقّع وثيقة تعلن استعداده للاستقالة في حال ثبوت إدانته.

وتعهد الوزير بإجراء تحسينات في عملية إصدار تصاريح السلامة، واصفا هذه القضية بأنها "ضربة موجعة" للوزارة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة براسيتيو هادي إنه سيتم تعيين مسؤول آخر محل إيمانويل في حال ثبوت إدانته.