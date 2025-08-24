الدكتور البرش: الاحتلال يمارس إبادة مركبة بغزة ويريد ترحيل الناس وهم جوعى

أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن المجاعة في محافظة غزة وصلت المرحلة الخامسة، وسط توقعات بأن تمتد لمحافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن عدد شهداء التجويع في القطاع ارتفع إلى 289 بينهم 115 طفلا، وهناك مليون شخص، أي 54% دخلوا حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من المجاعة، و20% منهم دخلوا المرحلة الثالثة، بينما دخل 41 ألف طفل في حالة سوء تغذية شديدة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 2023.

وقال البرش إن المجاعة في غزة تحتاج إلى استجابة إنسانية واسعة النطاق، وعند وقف إطلاق النار لا بد من مستشفيات ومؤسسات دولية إنسانية وممرات مفتوحة إنسانيا ووفود طبية ومراكز صحية ولمعالجة سوء التغذية، وأدوية ومكملات غذائية.

ووصف الواقع الصحي بالمأساوي، وقال البرش للجزيرة إن منع الوصول للرعاية الصحية هو أخطر شيء يواجه الإنسان، والشيء نفسه بالنسبة للحرمان من العلاج ومن الغذاء، مشيرا إلى أن 80% من المرضى لا يجدون أدويتهم في غزة، و52% من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة و64% من أدوية السرطان نفدت بالكامل.

وتحدث عن معاناة أهالي القطاع مع التجويع ومع القصف الإسرائيلي المتواصل، وأكد أن الناس في شمال القطاع لم يناموا ليلة أمس بسبب الروبوتات التي فجرها الاحتلال، والتي حولت الأرض إلى رماد.

ووصف ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه إبادة مركبة، إبادة صحية تستهدف الجسد بالقتل والجوع والمرض، وإبادة نفسية تستهدف الروح، وهي جريمة ضد الحياة نفسها، وقال البرش أيضا إن ما يمر به أهالي القطاع هو الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث يريد الاحتلال إبادة الناس وترحيلهم في ظل المجاعة.