ملك الأردن يجدد رفض احتلال غزة وتوسيع الاستيطان بالضفة

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رفض بلاده للخطط الإسرائيلية الهادفة إلى احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الملك الأردني في عمّان مع عضوي الكونغرس الأميركي؛ السيناتور جين شاهين والنائب جو ويلسون. وتناول اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق بيان الديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله التأكيد على دعم الأردن لحقوق الفلسطينيين المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967 وفق حل الدولتين، محذرا من خطورة المشاريع الإسرائيلية، وفي مقدمتها مخطط "إي1" الاستيطاني شرق القدس، الذي يهدف إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية.

وأكد الملك الأردني أهمية دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل بدعم أميركي ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 62 ألف شهيد و156 ألف مصاب -أغلبهم من النساء والأطفال- إضافة إلى آلاف المفقودين، وموجات نزوح ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.