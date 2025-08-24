أظهرت نتائج استطلاع للرأي -نشرت اليوم الأحد- أن أغلبية الإسرائيليين تحذر من تداعيات قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة، وتخشى أن تتعرض تل أبيب لمزيد من العزلة الدولية.

وبحسب استطلاع أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، ونشره على موقعه الإلكتروني، فإن 68% من الإسرائيليين يرون أن حكومة نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ليست لديها خطة لإنهاء الحرب على غزة بعد مرور أكثر من 22 شهرا دون تحقيق أي من النتائج التي أعلنتها.

كما اعتبر 65% من المستطلعة آراؤهم أن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، الأسبوع الماضي، بشأن احتلال مدينة غزة لا يقرّب عودة الأسرى الإسرائيليين، وأعرب 43%عن قناعة بأن القرار لا يحقق أيا من هدفي الحرب الأساسيين لتل أبيب، وهما إعادة الأسرى والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ورأى 61% من الإسرائيليين أن استعادة الأسرى غير ممكنة إلا بصفقة تنهي الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم.

وأعرب 66% من الإسرائيليين من احتمال العزلة الدولية بعد المشاهد الخارجة من قطاع غزة والمجاعة التي تسبب بها الاحتلال وأودت بحياة العشرات، في حين اعتبر بقية المشاركين في الاستطلاع أنهم غير قلقين من تلك العزلة.

وفي أنحاء العالم، تواجه إسرائيل انتقادات رسمية واحتجاجات شعبية متصاعدة جراء استمرارها في حرب الإبادة والتنكيل بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى اليوم.