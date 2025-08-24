احتجاجات عالمية غير مسبوقة تطالب بإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة

تصاعدت وتيرة المظاهرات في أنحاء العالم اليوم الأحد، للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث خرجت مسيرات في عدد من الدول، وسجلت أستراليا احتجاجات وصفت بغير المسبوقة.

وشهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مظاهرة للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الضغوط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وندد المتظاهرون بما اعتبروه تواطؤا من بلادهم في جرائم إسرائيلية مرتكبة بحق الفلسطينيين بغزة.

السويد

وخرجت في مدينة مالمو بالسويد مسيرة تضامنية مع غزة تطالب بإنهاء الحرب، ووقف التجويع، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

وطالب المشاركون بمحاسبة إسرائيل على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها في غزة.

اليونان

وفي اليونان، تظاهر المئات بمدينة سالونيك شمال شرقي البلاد، تضامنا مع غزة وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشارك في المظاهرة أعضاء نقابات عمالية وكوادر شبابية من أحزاب يسارية وطلاب جامعيون وأكاديميون، حيث انطلقت من ميدان "البرج الأبيض" أحد أبرز معالم سالونيك وجابت شوارع في المدينة.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "إسرائيل القاتلة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"الحرية لفلسطين".

كما وضع متظاهرون مجسمات لأطفال مكفنين أمام مبنى القنصلية الأميركية في سالونيك، احتجاجا على مقتل الأطفال الفلسطينيين على يد إسرائيل في غزة بدعم أميركي.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة أثينا خلال اليوم مظاهرات مشابهة في مناطق عدة من المدينة.

Hundreds of people in Greece’s northern city of Thessaloniki marched Sunday, Aug. 24, to protest Israel’s ongoing attacks on Gaza, Anadolu reports. Gathering at the city’s landmark White Tower Square at midday, protesters carried Palestinian flags and banners with pro-Palestine… pic.twitter.com/6LuAX6SexI — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) August 24, 2025

ماليزيا وإندونيسيا

أما في ماليزيا فانطلقت في العاصمة كوالالمبور ما أطلق عليها "مسيرة صمود الأرخبيل من أجل غزة"، وهي ضمن سلسلة مسيرات في دول جنوب شرق آسيا ضد حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما احتشد آلاف من سكان مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية بإندونيسيا، تضامنا مع سكان غزة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية والمجاعة التي يمرون بها.

وطالب بيان صادر عن تنسيقية الجمعيات المشاركة في المظاهرة بفك الحصار المفروض على غزة، كما دعا البيان الصحفيين ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء أكثر على الوضع في غزة والتضامن مع الصحفيين في القطاع.

السنغال

وفي أفريقيا، خرجت مظاهرة في السنغال للتضامن مع غزة، والمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر من قبل إسرائيل منذ أشهر.

وحمل المتظاهرون يافطات نددت بإسرائيل وبممارساتها العنصرية، وقالوا إنها تمارس الإبادة بحق الفلسطينيين في القطاع.

Amazing rally for Palestine today in Brisbane. It felt like the whole city came out in support #FreePalestine pic.twitter.com/1qm8xH3zBk — The Tortured Tiana Department 🍉 (@tianaashleigh) August 24, 2025

أستراليا

وشهدت مدن عديدة في أستراليا اليوم الأحد موجة احتجاج واسعة، إذ خرج آلاف المتظاهرين في مظاهرات وصفت بغير المسبوقة للتعبير عن غضبهم الشديد إزاء المجازر المستمرة في قطاع غزة، ولإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وتصدرت مدينة ملبورن المشهد في مظاهرة نادرة هي الأولى من نوعها، وانطلقت فيها مسيرة ضخمة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا باتجاه البرلمان، وسط أجواء وصفت بأنها الأكبر منذ عقود.

وامتلأت المسيرة بالأعلام الفلسطينية، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بما يجري في غزة، ووصفت الأحداث بـ"الإبادة" ولافتات أخرى استنكرت قتل الأطفال، كما رفع شبان صورا لصحفيي الجزيرة الذين استهدفتهم إسرائيل في غزة كُتب عليها "الصحافة ليست جريمة".

ولم تغب الهتافات التي طالبت الحكومة الأسترالية بتحرك عاجل، من بينها الدعوة إلى طرد السفير الإسرائيلي ووقف صفقات السلاح، في وقت يرى المنظمون أن الموقف الرسمي الأسترالي صامت ومتواطئ.

ووثقت مشاهد جوية نشرها ناشط مناصر لفلسطين على إنستغرام مشاركة حشود غفيرة في مظاهرة خرجت اليوم الأحد في مدينة بريسبان الأسترالية، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وتُظهر اللقطات موكب المتظاهرين وهم يقطعون عددا من شوارع وجسور المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري للحرب.

ووصفت شبكة "إيه بي سي نيوز" المحلية المظاهرات بأنها "واحدة من أكبر المظاهرات الحاشدة في تاريخ البلاد"، مبينة أنها خرجت للتعبير عن الدعم لفلسطين.

وبحسب الشبكة الإخبارية، طالب المتظاهرون أستراليا في الاحتجاجات الضخمة بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وشهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا ومدن سيدني وبيرث وأديلايد وغيرها مظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا و157 ألفا و951 جريحا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى اليوم.