صادق برلمان ولاية تكساس الأميركية على خريطة جديدة للدوائر الانتخابية تعتمد تقسيما من شأنه أن يسمح للجمهوريين بالفوز بـ5 مقاعد إضافية في الكونغرس، بانتخابات منتصف الولاية الرئاسية عام 2026.

وكان الرئيس دونالد ترامب مارس ضغوطا علنية على المسؤولين الجمهوريين في هذه الولاية الجنوبية من أجل اعتماد هذا التقسيم الجديد بهدف الحفاظ على غالبيته الحالية الضيقة في الكونغرس.

وتعليقا على تلك الخطوة، كتب ترامب أمس على منصته "تروث سوشيال" يقول "نحن في طريقنا لنيل 5 مقاعد إضافية في الكونغرس، وحماية حقوقكم وحرياتكم وبلدكم نفسه" مضيفا "تكساس لا تخذلنا أبدا".

وحاول الديمقراطيون -الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس- عرقلة إقرار الخريطة الانتخابية الجديدة من خلال مغادرة الولاية مطلع أغسطس/آب الجاري لمنع تحقيق النصاب خلال جلسة التصويت، لكن الجلسة عقدت أمس عند عودتهم، ويتعين الآن على الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت إعلان الخريطة الجديدة.

وردّا على خطوة تكساس، باشرت ولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطي غافين نيوسوم تدابير مماثلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتيح للديمقراطيين الفوز بـ5 مقاعد إضافية في الكونغرس، مما يسمح بالتعويض عن التراجع أمام الجمهوريين في تكساس.