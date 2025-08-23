وزير الخارجية النرويجي: الوضع بغزة كارثة من صنع الإنسان

وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الوضع في غزة بأنه كارثة من صنع الإنسان، في إشارة إلى رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الطارئة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وقال إن غزة تعاني من مجاعة متكررة وكارثة هائلة.

وأضاف إيدي أن هناك هجمات مكثفة على ما تبقى من مدينة غزة حيث لجأ عدد كبير من الفلسطينيين.

وبدورها قالت إريكا جيفارا روزاس مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن مدينة غزة تقترب من الفناء التام.

وأكدت روزاس أن الإعلان الرسمي عن المجاعة تأكيد كارثي لما حذرت منه المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية منذ شهور.

مجاعة متعمدة

وشددت روزاس على أن المجاعة نتيجةٌ مباشرة لأفعال إسرائيل "وكل ساعة تمر دون تحرك دولي حاسم تُزهَق المزيد من أرواح الفلسطينيين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أمس أن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان أيضا، وحمّل إسرائيل مسؤولية حدوثها بصفتها القوة المحتلة.

كما أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن المجاعة في غزة متعمدة، وهي نتيجة مباشرة لحظر إسرائيل دخول الغذاء والمواد الأساسية على مدى شهور.

ومن جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية.

تصنيف وتأييد

وفي السياق، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تجنب المجاعة في غزة كان ممكنا لكن كانت هناك عرقلة للمنظمة الأممية، مضيفا أن نظام توزيع المساعدات في القطاع تم تفكيكه.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، أصدر أمس تقريرا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، وتوقع أن تمتد إلى وسط وجنوب القطاع.

إعلان

وتأييدا لهذا الإعلان الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وأوضحت منظمة الصحة أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالت إنها المرة الأولى التي ترصد فيها تفشي المجاعة في الشرق الأوسط.