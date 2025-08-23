تسريبات صوتية تكشف اطلاع نتنياهو على كل شيء قبل هجوم 7 أكتوبر

كشف رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق (أمان) أهارون هاليفا في تسريبات صوتية جديدة نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على اطلاع فعلا بأن حربا قد تقع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنه تلقى إنذارا إستراتيجيا بشأن ذلك.

وحملت التسريبات الصوتية سلسلة من الاعترافات والتوصيفات القاسية عن إدارة الحرب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، محملة قيادة الحكومة -وعلى رأسها نتنياهو- المسؤولية المباشرة.

وقال هاليفا إنه تحدث أمام الكنيست في فترة المظاهرات ضد التعديلات القضائية عن التهديدات بحرب، حيث كان يشرح المخاوف الإستراتيجية أمام اسرائيل، واحتمال وقوع حرب وسط شرذمة النخب والمجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أن المعلومات الاستخبارية كانت تتدفق بشكل مباشر إلى مكتب رئيس الحكومة وقيادات الأذرع الأمنية، بحيث لم يعد بوسع أحد الادعاء أنه لم يعرف، وقال "كل معلومة من شعبة الاستخبارات تصل بشكل متواصل إلى رئيس الحكومة ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، كل شيء منشور ومتدفق".

ومع ذلك، أشار هاليفا إلى أن نتنياهو تهرّب من اللقاءات الدورية التي جرت العادة أن تعقد أسبوعيا بينه وبين رئيس الاستخبارات "في الماضي، كان يلتقي برئيس الاستخبارات مرة في الأسبوع، ثم تراجعت لتصبح مرة في الشهر، وبعدها مرة كل شهرين، والسبب أنه لا يريد أن يسمع ما لا يعجبه"، وفق تعبيره.

"مطّلع على كل شيء"

وأكد رئيس شعبة الاستخبارات السابق أن نتنياهو كان مطلعا على كل شيء "رئيس الحكومة جلس في الغرف وواجه كل التقديرات بالصراخ والجدال، كل شيء موثق برسائل بحثية رسمية فيها تحذيرات إستراتيجية واضحة، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء".

وأضاف هاليفا "في دولة طبيعية، على أحداث أقل بكثير من هذا الحدث يستقيل المسؤولون ويذهبون إلى بيوتهم، لكننا هنا نعيش في واقع يُسمح فيه كل شيء، انظر كيف يعامل أهالي الأسرى، وكيف يعامل الناس جميعا، وما يحدث في البلد، كأنك في حالة صدمة دائمة".

ورغم تكرار الأحاديث والاتهامات من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن إخطار نتنياهو مسبقا وتحذيره قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فإنه نفى ذلك مرات عدة.

وهاليفا لواء في الجيش الإسرائيلي وُلد في حيفا عام 1967، والتحق بكتيبة المظليين عام 1985 ليتدرج في المناصب والرتب حتى أصبح رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية عام 2021.

وفي 22 أبريل/نيسان 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة هاليفا، وهو أول ضابط رفيع يستقيل رسميا من منصبه على خلفية إخفاءات التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.