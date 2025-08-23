أخبار|إسرائيل

تسريبات صوتية تكشف اطلاع نتنياهو على كل شيء قبل هجوم 7 أكتوبر

VIDEO SHOWS: FILE FOOTAGE OF HEAD OF ISRAELI MILITARY INTELLIGENCE, MAJOR GENERAL AHARON HALIVA, SPEAKING TO MILITARY PERSONNEL IN MEETING, HALIVA ON GROUND GIVEN AS GAZA EDITORS PLEASE NOTE: VIDEO EDITED AND CAPTIONS GENERATED AT SOURCE RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: GIVEN AS GAZA (RELEASED FILE DECEMBER 2023) (ISRAELI ARMY HANDOUT - Access all) 1. (SOUNDBITE) (Hebrew) HEAD OF ISRAELI MILITARY INTELLIGENCE, MAJOR GENERAL AHARON HALIVA, SAYING: "The ground operation, with all its components, all its components, the Air Force that is doing great work, the Navy, the intelligence flowing in - a military system that's threatening for those that didn't believe in it. Now you ask yourself how the operational achievements bring us closer to fulfilling the goals of the war and to continue to apply pressure on the enemy, to continue to kill the enemy, destroy them and to continue to ruin the enemy and remember: this is a multi-arena campaign and there are many months ahead. And now the ability to destroy Hamas and to release hostages and missing to enable their return, is very important." 2. VARIOUS OF HALIVA ON GROUND, WALKING STORY: The head of Israeli military intelligence has resigned after accepting responsibility for the failures that allowed the devastating Hamas-led attack on Israel on Oct. 7, the military said on Monday (April 22). Major General Aharon Haliva, a 38-year veteran of the military, was one of a number of senior Israeli commanders who said they had failed to foresee and prevent the deadliest attack in Israel's history. "The intelligence division under my command did not live up to the task we were entrusted with. I have carried that black day with me ever since," he said in a resignation letter released by the military. He will remain in post until a successor is named. Israeli media and commentators expect further resignations once the main military campaign in Gaza wraps up. (Production: Deniz Uyar, Juarawee Kittisilpa)
هاليفا أول ضابط إسرائيلي رفيع يستقيل رسميا من منصبه على خلفية إخفاءات التصدي لهجوم 7 أكتوبر (رويترز-أرشيف)
23/8/2025-|آخر تحديث: 19:13 (توقيت مكة)

كشف رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق (أمانأهارون هاليفا في تسريبات صوتية جديدة نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على اطلاع فعلا بأن حربا قد تقع قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنه تلقى إنذارا إستراتيجيا بشأن ذلك.

وحملت التسريبات الصوتية سلسلة من الاعترافات والتوصيفات القاسية عن إدارة الحرب بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، محملة قيادة الحكومة -وعلى رأسها نتنياهو- المسؤولية المباشرة.

وقال هاليفا إنه تحدث أمام الكنيست في فترة المظاهرات ضد التعديلات القضائية عن التهديدات بحرب، حيث كان يشرح المخاوف الإستراتيجية أمام اسرائيل، واحتمال وقوع حرب وسط شرذمة النخب والمجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أن المعلومات الاستخبارية كانت تتدفق بشكل مباشر إلى مكتب رئيس الحكومة وقيادات الأذرع الأمنية، بحيث لم يعد بوسع أحد الادعاء أنه لم يعرف، وقال "كل معلومة من شعبة الاستخبارات تصل بشكل متواصل إلى رئيس الحكومة ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، كل شيء منشور ومتدفق".

ومع ذلك، أشار هاليفا إلى أن نتنياهو تهرّب من اللقاءات الدورية التي جرت العادة أن تعقد أسبوعيا بينه وبين رئيس الاستخبارات "في الماضي، كان يلتقي برئيس الاستخبارات مرة في الأسبوع، ثم تراجعت لتصبح مرة في الشهر، وبعدها مرة كل شهرين، والسبب أنه لا يريد أن يسمع ما لا يعجبه"، وفق تعبيره.

ئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو نفى كل الاتهامات السابقة له بشأن تحذيره من هجوم كبير يستهدف إسرائيل (وكالات)

"مطّلع على كل شيء"

وأكد رئيس شعبة الاستخبارات السابق أن نتنياهو كان مطلعا على كل شيء "رئيس الحكومة جلس في الغرف وواجه كل التقديرات بالصراخ والجدال، كل شيء موثق برسائل بحثية رسمية فيها تحذيرات إستراتيجية واضحة، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء".

وأضاف هاليفا "في دولة طبيعية، على أحداث أقل بكثير من هذا الحدث يستقيل المسؤولون ويذهبون إلى بيوتهم، لكننا هنا نعيش في واقع يُسمح فيه كل شيء، انظر كيف يعامل أهالي الأسرى، وكيف يعامل الناس جميعا، وما يحدث في البلد، كأنك في حالة صدمة دائمة".

ورغم تكرار الأحاديث والاتهامات من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن إخطار نتنياهو مسبقا وتحذيره قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فإنه نفى ذلك مرات عدة.

وهاليفا لواء في الجيش الإسرائيلي وُلد في حيفا عام 1967، والتحق بكتيبة المظليين عام 1985 ليتدرج في المناصب والرتب حتى أصبح رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية عام 2021.

وفي 22 أبريل/نيسان 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة هاليفا، وهو أول ضابط رفيع يستقيل رسميا من منصبه على خلفية إخفاءات التصدي لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

