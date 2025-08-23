نائبة جمهورية: لن ألتزم الصمت بشأن الإبادة بغزة

قالت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأميركي مارغوري تايلور غرين إنها لن "تلتزم الصمت" حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بأموال دافعي الضرائب الأميركيين.

وأعربت غرين عن غضبها من الصمت على الإبادة الجماعية بغزة، وهو موقف مخالف لمعظم أعضاء حزبها، في منشور على منصة إكس.

وتساءلت: ماذا لو كان القصف يستهدف الشعب الأميركي وصمت العالم عن معاناتنا، ولم يُساعدنا أحد، وقُصفت مدننا ومنازلنا ودُمّرت، كما دمرت بنيتنا التحتية، ولم يُساعد أحد أطفالنا الجرحى والجوعى، كيف ستشعر؟ وبماذا ستفكر؟ ماذا كنت ستفعل؟

وأشارت إلى أن هذا ما يحدث في غزة، "فرغم كل ما قيل لنا، يُقتل العديد من الأبرياء والأطفال"، وهم ليسوا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت غرين "لا يجب أن يقال دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بمبلغ 308 مليارات دولار سنويا"، بل يجب القول "يموِّل دافعو الضرائب الأميركيون 3.8 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية لإسرائيل. هذا يعني أن كل دافع ضرائب أميركي يسهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية"، حسب قولها.

وأكدت أنها لن تلتزم الصمت حيال هذه القضية، مشددة على أنها لا تريد دفع "ثمن إبادة جماعية في بلد أجنبي ضد شعب أجنبي بسبب حرب خارجية لم يكن لي أي علاقة بها".

تزامن ذلك مع ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية بقولها إن "ترامب في جيب إسرائيل"، وإن الوسطاء محبطون من أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغوطا على إسرائيل للرد بالإيجاب على موافقة حماس على مقترح إطلاق سراح "المختطفين"، بل وتدعم العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.