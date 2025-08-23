مطار بن غوريون يتحول لثكنة عسكرية للقبض على متهربين من التجنيد

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يعتزم بدء حملة اعتقالات ضد أكثر من 40 ألفا من اليهود المتدينين (الحريديم) يخططون للسفر إلى مدينة أومان في أوكرانيا، لقضاء عطلة رأس السنة اليهودية المقبلة لزيارة قبر الحاخام نحمان الذي اعتاد اليهود المتدينون على زيارة قبره كل سنة.

ووفقا للقناة، فإن عددا كبيرا من اليهود الحريديم الذين ينوون السفر هم شبان متهربون من الخدمة العسكرية، ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات كبيرة من الشرطة العسكرية في المطار لاعتقال المتهربين منهم.

وأوضحت القناة أنه سيتم إرسال كل متهرب من الخدمة لمدة تصل إلى 540 يوما إلى الشرطة العسكرية لبدء إجراءات التجنيد، أما من لم يتجاوز 540 يوما فسيتم سجنه.

كما يعتزم جيش الاحتلال اعتقال الحريديم القادمين إلى إسرائيل من الخارج لقضاء عطلتهم ورؤية ذويهم، حيث يُعرف عن هؤلاء أنهم يتهربون من الخدمة العسكرية لأشهر أو حتى سنوات.

ومن شأن هذه الخطوة تأجيج الغضب في أوساط الحريديم، حيث كان الحاخام الليتواني لاندو قد هدد في وقت سابق من الشهر الجاري السلطات في حال إصرارها على تجنيد الحريديم.

وقال لاندو في مؤتمر لقادة المعاهد الدينية اليهودية إنه إذا "أساءت السلطات لطلاب المعاهد الدينية اليهودية فسنهز العالم بكل قوتنا وحماسنا، وستجد السلطات نفسها في مواجهة يهود حريديم عالميين متحدين يكافحون من أجل البقاء".

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تفادى الحريديم التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة البالغ حاليا 26 عاما.