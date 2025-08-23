مصدر إسرائيلي: الجيش سيبدأ قريبا بإجلاء الفلسطينيين وتطويق غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها الذي سيستمر نحو شهرين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين منها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الأركان إيال زامير يريد أن يكون احتلال غزة بطيئا حفاظا على حياة الجنود ولتجنب المس "بالرهائن".

كما قال المصدر الأمني إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين من غزة.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا ينوي وقف عملية "عربات جدعون2" التي يقول إنها ستمكّن الجيش من احتلال غزة وتحقيق النصر على حركة حماس.

وأضافت أنه مع مرور قرابة سنتين، تحول مصطلح "على بُعد خطوة من النصر" إلى حرب طويلة.

تظاهرات عائلات الأسرى

من جهتها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بوقف احتلال مدينة غزة قبل أن يتسبب ذلك في مقتل أبنائهم.

وخلال وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، قالت هيئة عائلات الأسرى إن احتلال قطاع غزة سيؤدي لانهيار المفاوضات وسيموت الأسرى والجنود الإسرائيليون.

واتهمت هيئة عائلات الأسرى نتنياهو بأنه يحكم عليهم بحرب أبدية، وأنه يرسل أبناءهم ليقتلوا في غزة في "حرب حققت أهدافها"، وفق تعبيرهم.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.