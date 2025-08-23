محللون: تقرير المجاعة يعزز أدلة ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة

يرى محللون تحدثوا إلى برنامج "مسار الأحداث"، أن الإعلان الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة يعزز القضية التي تقول، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وبعد حصار خانق وتجويع وسوء تغذية أودت بحياة المئات من الغزيين وخاصة الأطفال، أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا للمرة الأولى تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون الجوع والعوز والموت، وتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي.

ويرى زهير لاهر، المستشار القانوني للدولة بوزارة خارجية جنوب أفريقيا، أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أشار بالضبط إلى ما تحدثت عنه بلاده، وهو "محاولة ممنهجة من إسرائيل وبشكل متعمد لارتكاب الإبادة الجماعية بحق شعب قطاع غزة، ونية اتخاذ الإجراءات بطريقة ممنهجة للقضاء على سبل الحياة في غزة، ما يعني النية بارتكاب الإبادة الجماعية".

وقال لاهر لبرنامج "مسار الأحداث" إن التقرير الأممي سيساعد جنوب أفريقيا -التي رفعت قضية على مستوى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل- على جمع "ملف إضافي يثبت من جديد الأدلة الدامغة بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية"، معربا عن أمله بأن تنضم الدول الأخرى إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل للتأكد من إحلال العدالة الدولية.

ومن جهته، ذكّر الدكتور وليام تشاباس، رئيس لجنة الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي، أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 28 مارس/آذار 2024 تدابير مؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطالبتها باتخاذ تدابير منع المجاعة والتجويع، واعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية التي تلت هي خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وللأحكام والتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة.

ووصف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بالمهم لأنه يؤكد وجود حملة تجويع مهندسة في غزة، مشيرا إلى أن هناك كمية من المعلومات والأدلة الدامغة، ومن الأهمية أن ينفذ القانون الدولي وتنفذ قرارات محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

غضب إسرائيلي

ورغم التأكيدات الأممية بتفشي المجاعة في غزة، ينكر الاحتلال الإسرائيلي هذا الأمر، وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يستند إلى سمتها "أكاذيب حماس"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحسب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أثار غضبا شديدا في إسرائيل واعتبروه أخطر تقرير أممي منذ اندلاع الحرب، لأنه يثبت البند المتعلق بنية ارتكاب الإبادة الجماعية، خاصة وأنها في دفاعها في محكمة العدل الدولية حرصت على القول، لا نية لديها لارتكاب الإبادة الجماعية بغزة.

وأشار إلى أن التدابير المؤقتة التي طرحتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل تضمنت وقف التحريض على إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.