المتظاهرون يلاحقون بن غفير وعائلات الأسرى تدعو للتظاهر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين اعترضوا -اليوم السبت- طريق وزير الأمن إيتمار بن غفير أثناء ذهابه إلى كنيس في مستوطنة كفار ملال، ورددوا هتافات مناوئة له، كما رفعوا صور الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف المصدر نفسه أن المحتجين لاحقوا بن غفير إلى منطقة الكنيس وهم يهتفون ويتهمونه بقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ووصف المتظاهرون ما يفعله الوزير الداعم لاستمرار الحرب على غزة والرافض لصفقة تبادل الأسرى بأنه عار.

"وزير التيك توك… أنا ضابط احتياط وأنت لم تخدم في الجيش"… ضابط (احتياط) في جيش الاحتلال يهاجم بن غفير خلال توجهه مع ابنه الذي كان يحمل السلاح إلى كنيس في مستوطنة "كفار ملال" وسط فلسطين المحتلة وسط احتجاجات من عائلات الأسرى على موقفه الرافض لعقد صفقة تبادل pic.twitter.com/rDutzugylo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 23, 2025

وأظهر مقطع مصور بن غفير يسير مع ابنه في اتجاه الكنيس وسط حراسة مشددة، وكان من بين المتظاهرين ضباط احتياط وجه له انتقادات.

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي مرارا إلى احتلال غزة وتدميرها، ومنع المساعدات عن سكانها المحاصرين.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قررا الاستقالة من منصبيهما في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتفاق مع حركة حماس على إنهاء الحرب.

مظاهرات جديدة

في الأثناء، أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين اعتزامها تنظيم مظاهرة في تل أبيب مساء اليوم للمطالبة بإعادة كل الأسرى المحتجزين من غزة.

ودعت الهيئة التي تمثل عائلات الأسرى جموع الإسرائيليين إلى المشاركة، وقالت إن شعار المظاهرة سيكون "الشعب فقط هو من سيعيد جميع المخطوفين".

وقبل ساعات من هذه المظاهرة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وقفات احتجاجية جرى تنظيمها قبالة منزل وزيرة المواصلات ميري ريغيف والرئيس إسحاق هرتسوغ للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل.

ورفع المتظاهرون صور الأسرى في غزة وتَلوا أسماءهم قبالة منزل ريغيف.

وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع لصحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت نتائجه اليوم أن 62% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة نتنياهو.

كما أظهرت النتائج أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل لصفقة تعيد الأسرى من غزة وتنهي الحرب.