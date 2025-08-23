تحقيق: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئا

بثت القناة 13 الإسرائيلية تحقيقا صحفيا كشف بشهادات مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء سابقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حكومته أن نتنياهو أحبط 5 مرات على الأقل إمكانية التوصل لصفقة لاعتباراته الشخصية أو الحزبية على حساب مصالح إسرائيل.

وأعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأميركية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أمس الجمعة، أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، حذر إسرائيل في وقت مبكر من أن إطلاقها الحرب "بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له".

وأشار ميلر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تحذيرات بلينكن قائلا "أنتم محقون.. سنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك مستقبلا".

عرقلة اتفاقيات تبادل الأسرى

وأكد ميلر أيضا صحة التقارير التي تفيد بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرقلوا ما لا يقل عن 5 مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.

كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، مضيفا "لم يكن لدينا تفويض واسع.. أحيانا لم يكن لدينا أي تفويض على الإطلاق".

وتابع قائلا إن الإدارة الأميركية ـ في عهد الرئيس السابق جو بايدن– ناقشت في بعض الأحيان الإعلان على الملأ عن أن نتنياهو يتصرف بشكل متعنت ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكنها قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي نفعا.

وأردف "أردنا أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية بصرامة خلف الأبواب المغلقة، لكننا في النهاية لم نقم بأي خطوة، رأينا أنها ستصعّب التوصل إلى اتفاق".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.