فصائل المقاومة تدعو لتحرك دولي لإنهاء مجاعة غزة

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنّ الأمم المتحدة أعلنت في لحظة متأخرة وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه "الاحتلال الصهيوني" بحق أكثر من مليوني إنسان، في ظل صمت دولي وعربي مهين.

وأضافت الفصائل -في بيان اليوم السبت- أنّ هذا الإعلان يأتي في ظل استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة في إطار حرب الإبادة التي ينتهجها منذ نحو عامين.

وطالبت فصائل المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي، خصوصا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بالتحرك الفوري وَفق بروتوكولات التعامل مع المجاعات بما يشمل التدخل الإنساني الفوري وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء دون قيد أو شرط.

شروط

وأعلنت الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم "آي بي سي" (IPC) أمس وقوع المجاعة في محافظة غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون إنسان مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المدعوم من الأمم المتحدة، إن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت، وتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي، داعيا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

وتابع المرصد -الذي يضم خبراء من دول عدة- أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى يونيو/حزيران 2026.

وتُعد هذه الهيئة آلية معترفا بها دوليا تضم الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحكومات، وقد سبق أن أعلنت المجاعة في حالات نادرة مثل الصومال عام 2011 وجنوب السودان أعوام 2017 و2020، ودارفور عام 2024.

وتستند معاييرها الصارمة لإعلان المجاعة إلى تحقق 3 شروط معا: أن تعاني 20% من الأسر على الأقل من نقص غذائي حاد، وأن يُصاب 30% من الأطفال بسوء تغذية شديد، وأن يتجاوز معدل الوفيات شخصين يوميا لكل 10 آلاف نسمة.

تأييد

وتأييدا لهذا الإعلان الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

إعلان

وأوضحت منظمة الصحة أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالت إنها المرة الأولى التي ترصد فيها تفشي المجاعة في الشرق الأوسط.

وقد أثار الإعلان الرسمي للمجاعة في غزة ردود فعل واسعة أجمعت على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الكارثة.