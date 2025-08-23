فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا احتجاجا على السخرية من ماكرون

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية لدى باريس إمانويلا داليساندرو على خلفية تصريحات لماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية -اليوم السبت- عن مسؤول دبلوماسي لم تذكر اسمه أن "الاستدعاء جرى الخميس الماضي بعد تصريحات غير مقبولة أدلى بها سالفيني بحق ماكرون".

وأضاف المسؤول "تم تذكير السفيرة بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، فضلا عن التطورات الثنائية الأخيرة التي أظهرت تقاربا قويا بينهما، لا سيما في سياق الدعم غير المشروط لأوكرانيا".

وكان سالفيني، وهو أيضا وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، قد سخر من فكرة إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، واقترح على ماكرون أن يأخذ خوذته وبندقيته ويتوجه بنفسه إلى هناك.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.