استشهاد الصحفي خالد المدهون بنيران الاحتلال شمالي غزة

أعلن مصدر طبي بمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد الصحفي خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين إثر استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية خلال تغطيته الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

وقالت النقابة اليوم السبت في بيان إنها "تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الصحفي الشهيد خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين".

وأوضحت أن المدهون "ارتقى اليوم أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية الأحداث بمنطقة زكيم شمال قطاع غزة جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت النقابة أن "استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني، لكنها لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر".

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة قبل استهداف المدهون اليوم، آخرهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا و157 ألفا و673 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.