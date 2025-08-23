القسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتين بحي الزيتون

أعلنت كتائب عز الدين القسام اليوم السبت استهداف دبابتين إسرائيليتين بعبوات ناسفة جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها مساء اليوم إن مقاتليها استهدفوا الدبابتين الإسرائيليتين بعبوات شديد الانفجار بحي الزيتون كما رصدت وصول قوة إنقاذ إسرائيلية لموقع الحدث.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي، وذلك عقب تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية مقتله فيما أسمته "حدثا أمنيا صعبا" في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ورغم التوغل الإسرائيلي في مساحات واسعة من غزة فإن الاحتلال لم يفلح حتى اليوم في إيقاف العمليات التي تقوم بها المقاومة ضد قواته ونقاطه العسكرية داخل القطاع وكذلك القصف الصاروخي الذي يستهدف مدنا وبلدات إسرائيلية بين الفينة والأخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.