حكم أميركي بالسجن 67 عاما على غامبي أدين بالتعذيب

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن مواطنا غامبيا يُدعى مايكل سانغ كوريا، كان ضمن وحدة مسلحة تابعة للرئيس السابق يحيى جامع، قد حُكم عليه بالسجن لأكثر من 67 عامًا بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعذيب.

وأدانت هيئة محلفين في ولاية كولورادو كوريا، البالغ من العمر 46 عامًا، لمشاركته في تعذيب عدد من الضحايا في غامبيا عام 2006، من بينهم من تعرضوا للضرب والحرق، على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة انقلاب ضد جامع، وفق بيان الوزارة.

وأصدر القاضي الفدرالي كريستين أرجويلو حكمًا بسجن كوريا لمدة 810 أشهر (67 عاما و6 أشهر)، بعد إدانته بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب و5 تهم منفصلة تتعلق بالتعذيب.

ويُعد هذا الحكم أول ملاحقة جنائية تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها وحدة "الغونغلرز" المسلحة، التي كانت تعمل في ظل النظام الأمني خلال حكم جامع، الذي تولى السلطة عام 1994 ونجا من عدة محاولات انقلاب قبل أن يخسر الانتخابات عام 2016.

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت كوريا عام 2020 بموجب قانون يجرّم ارتكاب أعمال التعذيب خارج البلاد من قِبل أي شخص داخل الولايات المتحدة.

ونفي الرئيس جامع خلال فترة حكمه تورطه في أعمال تعذيب.

وتُعد وحدة "الغونغلرز" فرعا سريا من الجيش الغامبي، وكانت تتلقى أوامر مباشرة من جامع. وتقول منظمات حقوقية وضحايا سابقون إن هذه الوحدة نفذت انتهاكات واسعة، تصاعدت بعد فشل محاولة انقلاب عام 2006.

وبحسب شهادات الضحايا، فقد نُقل المشتبه في تورطهم بالانقلاب ومعارضون بارزون إلى مقر وكالة الاستخبارات الوطنية قرب شواطئ بانجول، حيث تعرض بعضهم للتعذيب بالصدمات الكهربائية والضرب والحرق بمادة حارقة.