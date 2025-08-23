تعبئة كبرى بـ19 ولاية أميركية لمحاربة الهجرة والجريمة

قال مسؤولون أميركيون اليوم السبت، إنه من المقرر تعبئة نحو 1700 من أفراد الحرس الوطني في 19 ولاية خلال أسابيع، في إطار حملة لمحاربة الهجرة والجريمة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين بوزارة الدفاع (بنتاغون) أن التعبئة تأتي لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب الشاملة على الهجرة غير النظامية والجريمة.

يذكر أن الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حشد 800 عنصر للمهمة ذاتها، بينما ترسل ولايات يسيّرها الجمهوريون، وهي أوهايو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا، ما مجموعه نحو 1200 جندي إضافي.

ويقول الساسة الجمهوريون إن العاصمة الأميركية تعاني من تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية، غير أن مسؤولي المدينة يرفضون ذلك ويؤكدون أن بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضا كبيرا في الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنفذها إدارة ترامب، بينما يؤكد الرئيس الأميركي أنه حصل على "تفويض تاريخي" لتنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.

واستهدفت حملات الترحيل أيضا ناشطين رافضين للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، منهم طلاب في الجامعات الأميركية، وقد تعهد ترامب بترحيل جميع مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب وصفه.