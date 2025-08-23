تأجيل الانتخابات البرلمانية في 3 محافظات سورية

قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا نوار نجمة اليوم السبت إن اللجنة قررت تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية في محافظات الرقة والحسكة (شمال شرق) والسويداء (جنوب) نتيجة للظروف الأمنية.

وأضاف نجمة -في تصريح خاص للجزيرة- أن اللجنة أخذت في الحسبان عدم إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشعب في المحافظات المذكورة، وأعدت 3 خيارات بديلة.

وأوضح المسؤول السوري أن هذه الخيارات تتمثل في أن يجري الاقتراع خارج هذه المحافظات، أو أن يتم تعيين نواب عنها تعيينا مباشرا، أو أن تترك مقاعدها شاغرة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات فيها.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية المكون الرئيسي فيها- على أجزاء كبيرة من محافظتي الحسكة والرقة، في حين شهدت السويداء مؤخرا اضطرابات تدخلت خلالها إسرائيل دعما لمسلحين دروز مناهضين للحكومة السورية.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن تُجرى العملية الانتخابية الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد بين 15 و20 سبتمبر/أيلول القادم لاختيار أعضاء المجلس.

وقال الأحمد إنه تقرر زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 مقعدا إلى 210، بينهم 70 عضوا يعينهم الرئيس أحمد الشرع.

يذكر أنه في 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت تشكيل مجلس الشعب الجديد خلال 60 إلى 90 يوما.