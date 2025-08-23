الأمن السوري يعلن تحرير عدد من المخطوفين بالسويداء

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة السويداء (جنوبي سوريا) تحرير عدد من المدنيين المخطوفين وتسليمهم لذويهم.

وقال قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي -في فيديو بثته اليوم السبت قناة الإخبارية السورية- إن الحادثة جرت قبل 10 أيام عندما كان المخطوفون متجهين نحو السويداء من جهة مدينة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين الذين تم تحريرهم.

وأوضح ملابسات الحادث بقوله: "وصلنا بلاغ باختطاف حافلة، واستنفرنا وتابعنا تفاصيل الحادثة. وبعد مساع حثيثة ومتابعة أمنية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بدرعا، استطعنا الوصول إلى معلومات عن وجود العائلة في مناطق أهلنا من البدو".

وحسب الدالاتي، فإن "الحادثة جرت على خلفية أن من أخذوهم لديهم مختطفون داخل السويداء، وأنهم كانوا يتعرضون لابتزاز ولا يستطيعون الوصول إلى ذويهم، مشددا على أن موضوع الاختطاف مدان ومستنكر".

وأضاف "استطعنا -من خلال بعض القنوات- التواصل مع الخاطفين وإعادة المختطفين إلى ذويهم بسلام". كما أفاد بأن المختطفين المحررين "قالوا إن الخاطفين عاملوهم بشكل جيد"، داعيا إلى ضرورة إغلاق هذا الملف سريعا.

ودعا الدالاتي "كل من لديه مفقود في السويداء للتوجه إلى الدولة"، قائلا إنها "ستقوم بمسؤولياتها بكامل جهدها لاستبيان مصيرهم وإعادتهم".

وتشهد السويداء منذ 19 يوليو/تموز الماضي وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلّفت مئات القتلى.

لكن إسرائيل استغلت الموقف، وتذرعت بحماية الدروز لتصعيد عدوانها على سوريا وانتهاكاتها، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلا سافرا في شؤونها، مطالبة بإلزام إسرائيل الامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.