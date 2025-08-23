استقالة وزير هولندي بسبب "رفض حكومي" لمعاقبة إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب مساء الجمعة استقالته من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها الرافض لفرض إجرءات جديدة ضد إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.

وقال فيلدكامب إن الحكومة لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة وخططها الاستيطتانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء".

وكان الوزير صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في يوليو/تموز الماضي أن الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" في البلاد .

كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها تمت "مناقشتها بشكل جدي"، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء، وهو ما حدا به لاتخاذ قرار الاستقالة "لأنه لم يعد يملك الثقة الكافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهورا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 2023.