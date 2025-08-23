إيران تعلن تفكيك خلية مرتبطة بإسرائيل ومقتل 6 من أفرادها

أعلنت دائرة الاستخبارات بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بإسرائيل ومقتل 6 من أفرادها.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان من المناطق المضطربة في إيران، حيث تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، بما في ذلك جماعة "جيش العدل" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.

وشهدت هذه المحافظة أمس هجوم مسلح استهدف دوريتين تابعتين لقوات الأمن وأسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة الإيرانية، بالقرب من مدينة إيرانشهر أثناء قيام الدورية بمهامها الروتينية، حيث تعرضت لكمين من قبل مسلحين مجهولين.

وقبل أيام أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن مسألة اختراق إسرائيل للداخل الإيراني جدية للغاية وتجب مواجهتها.

وأضاف لاريجاني -في تصريحات صحفية- "كانت لدينا نقاط ضعف ومسألة اختراق العدو للداخل الإيراني جدية للغاية".

ووفقا لصحيفة تايمز البريطانية، فقد اعتقلت إيران عشرات الآلاف بعد أن أمرت السلطات قوات الأمن بمطاردة الجواسيس الذين ساعدوا إسرائيل على اغتيال كبار القادة العسكريين والعلماء في البلاد.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت في إيران، وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأميركية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو/حزيران وقفا لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.