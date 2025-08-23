روسيا تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية قرب موسكو وتغلق عدة مطارات

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة عند اقترابها من العاصمة، مشيراً إلى أن فرقاً متخصصة باشرت فحص حطام الطائرة في موقع سقوطها.

وفي تطور متزامن، قالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) إن السلطات علقت حركة الطيران في عدة مطارات بمناطق وسط البلاد، منها إيجيفسك ونيجني نوفغورود وسامارا وبينزا وتامبوف وأوليانوفسك، وذلك خشية تهديدات على أمن المجال الجوي.

كما أفادت مصادر ملاحية بتأجيل عشرات الرحلات في مطار سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مطارات روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة خلال ثلاث ساعات فوق مناطق متفرقة بوسط البلاد، في هجوم هو الأوسع منذ أسابيع.

تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف مدناً روسية منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتكثفت في الأشهر الأخيرة الضربات التي تنسبها موسكو إلى كييف، وتشمل العاصمة موسكو ومناطق صناعية وعسكرية حساسة، في وقت تؤكد فيه أوكرانيا، أن هذه الهجمات تأتي في إطار "الرد المشروع" على الحرب الروسية المتواصلة.

ويعد إغلاق المطارات في مناطق روسية حيوية تطوراً لافتاً يعكس اتساع نطاق التهديدات الجوية، إذ سبق أن اتخذت السلطات الروسية تدابير مماثلة في فبراير/شباط الماضي إثر سقوط مسيرات قرب الكرملين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الأوروبية لإحياء مسار التفاوض بين البلدين، في حين يؤكد مراقبون أن فرص عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا تزال بعيدة في ظل اتساع فجوة المواقف بين الطرفين.

ولم تحقق قمة ترامب وبوتين في ألاسكا قبل أيام اختراقا في مسار وقف الحرب الروسية الأوكرانية، فترامب الذي كان يطمح إلى وقف القتال تنفيذا لالتزامه الانتخابي، عاد خالي الوفاض بعدما أصر بوتين على أن الهدف ليس وقف العمليات العسكرية بل التوصل إلى تسوية كاملة للحرب.