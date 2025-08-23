ألمانيا ترصد تزايدا في محاولات التحايل خلال اختبارات القيادة

يلجأ المزيد من الراغبين في الحصول على رخصة قيادة في ألمانيا إلى التحايل لتجنب الرسوب في الاختبار النظري عبر استخدام كاميرات أو سماعات رأس أو إرسال شخص آخر شبيه بهم.

وبحسب الاتحاد الألماني للرقابة على السلامة التقنية، فإن محاولات التحايل تتزايد منذ عدة سنوات، حيث تم رصد 2193 حالة تحايل خلال النصف الأول من عام 2025. وسجل ما يقرب من 4200 حالة تحايل في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2023، وبنحو 50% مقارنة بعام 2020.

ويفترض الاتحاد عددا أكبر بكثير من حالات التحايل غير المرصودة. وأوضح الاتحاد أنه يتم رصد محاولة احتيال واحدة على الأقل يوميا في برلين.

وجاء في بيان للاتحاد: "عندما يتحايل طلاب القيادة في اختباراتهم ويفتقرون إلى المعرفة المرورية اللازمة، فإن ذلك يشكل خطرا كبيرا على سلامة الآخرين". وأشار الاتحاد إلى أنه على الرغم من هذه المخاطر، غالبا لا تتم المعاقبة على التحايل في اختبارات القيادة كجريمة جنائية أو كمخالفة نظامية.

ويشير الاتحاد إلى الاشتباه في وجود عصابات منظمة تعمل في الخفاء، ولا سيما في حالات الاحتيال التقني في الاختبارات -على سبيل المثال عبر استخدام نظام كاميرا صغيرة أو سماعة أذن صغيرة- والاحتيال في الهوية باستخدام وثائق هوية مزورة.

وبرر الاتحاد هذا الاعتقاد بأن طالب رخصة القيادة لا يستطيع التصرف في هذه الأنواع من التحايل بمفرده. ووفقا لملاحظات الاتحاد، تمثل هذه الأشكال من التحايل أكثر من نصف محاولات الاحتيال.

وجاء في بيان الاتحاد: "التعاون مع أطراف ثالثة، وإساءة استخدام جوازات السفر أو تزويرها، بالإضافة إلى استخدام أدوات تقنية متطورة، تظهر درجة عالية من النية الإجرامية".