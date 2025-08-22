مقتل 5 شرطيين بهجوم مسلح جنوب شرقي إيران

قُتل 5 من عناصر الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح استهدف اليوم الجمعة دوريتين تابعتين لقوات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن الهجوم وقع بالقرب من مدينة إيرانشهر أثناء قيام الدورية بمهامها الروتينية، حيث تعرضت لكمين من قبل مسلحين مجهولين، ولم تُعلن السلطات الإيرانية عن عدد المصابين في الهجوم، ولم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عنه حتى الآن.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان من المناطق المضطربة في إيران، حيث تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، بما في ذلك جماعة "جيش العدل" التي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل شرطي وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحين في المنطقة نفسها، حيث تبنَّت جماعة "جيش العدل" المسؤولية عن ذلك الهجوم أيضا.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد عناصر جيش العدل، لكن بعض وسائل الإعلام تقدر عدد قوات التنظيم بين ألف وألفي عنصر مسلح.