مقتل عنصر أمن بتفجير انتحاري لتنظيم الدولة شرق سوريا

أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) اليوم الجمعة بمقتل عنصر أمن جراء هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوكالة في أخبار عاجلة أوردتها إن "عنصرا من قوى الأمن الداخلي قتل جراء الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على حاجز السياسية في مدينة الميادين بدير الزور".

وأشارت سانا إلى أن عناصر الحاجز الأمني تمكنوا من قتل أحد المهاجمين في حين فجر الثاني نفسه.

وكان قتلى وجرحى سقطوا في تفجير سيارة مفخخة استهدف مركز شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور في مايو/أيار الماضي وأشارت دمشق بأصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة بالوقوف وراءه.

واتهمت السلطات السورية الجديدة تنظيم الدولة بتنفيذ عدد من الهجمات خلال الأشهر الماضية أبرزها تفجير استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق وأدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقد نفذت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة حملات ضد مسلحي التنظيم، واشتبكت مع عناصره في عدد من المحافظات، كما ضبطت واعتقلت شبكات تابعة أو مرتبطة به.