الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة بغزة

أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا اليوم الجمعة تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

فقد قال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة.

وأضاف أن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت.

وتابع المرصد -الذي يضم خبراء من عدة دول- أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى يونيو/حزيران 2026.

بيان مشترك

وفي جنيف، أصدرت منظمات الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وقالت المنظمات إن على إسرائيل ضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في قطاع غزة تضاعف 3 مرات، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المجاعة تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت المنظمة إنها المرة الأولى التي ترصد فيها تفشي المجاعة في الشرق الأوسط.