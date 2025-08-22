تزايد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات لجوء في كندا

أظهرت بيانات لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وضع لاجئ في كندا في النصف الأول من عام 2025 أكثر من عددهم في عام 2024 بأكمله، وأكثر من العدد في أي عام كامل منذ 2019.

وتعد حصة الأميركيين من إجمالي طلبات اللجوء صغيرة وتبلغ 245 فقط من نحو 55 ألف طلب، كما انخفض قبول كندا لطلبات اللجوء من أميركيين لمستوى لم يسبق له مثيل.

ويعاد طالبو اللجوء من البلدان الأخرى الذين يعبرون الحدود البرية من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية ثنائية على أساس أن عليهم تقديم طلب اللجوء في أول بلد "آمن" يصلون إليه.

وحسب بيانات مجلس الهجرة واللاجئين الكندي، فإن 204 أشخاص قدموا طلبات لجوء العام الماضي مع ذكر الولايات المتحدة واتهامها بممارسة الاضطهاد ضدهم. كما ارتفعت طلبات اللجوء من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى.

ولا تذكر البيانات سبب تقديم هذه الطلبات، لكن وكالة رويترز نقلت عن 8 محامين قولهم إن أميركيين متحولين جنسيا يرغبون في مغادرة بلادهم.

وللحصول على اللجوء، يجب على المتقدمين بالطلبات إقناع مجلس الهجرة واللاجئين في كندا بأن الولايات المتحدة ليست آمنة بالنسبة لهم.