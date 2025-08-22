ترامب: سأخرج مع الجيش والشرطة في دوريات بواشنطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه سينضم إلى دوريات في شوارع واشنطن رفقة قوات الشرطة والحرس الوطني، التي أمر بنشرها في العاصمة الأميركية الأسبوع الماضي.

وكان ترامب أمر بنشر هذه القوات في إطار ما وصفه بحملة على الجريمة في المدينة، التي يدير خصومه الديمقراطيون شؤونها، وذلك رغم أن الإحصاءات تظهر انخفاض جرائم العنف.

وصرح ترامب لقناة "نيوز ماكس" اليمينية قائلا "سأخرج الليلة مع الشرطة والجيش.. سنقوم بعملنا"، في حين قال مسؤول في البيت الأبيض إن تفاصيل خطط ترامب ستعلن قريبا.

ويأتي تصريح ترامب غداة استقبال متظاهرين نائبه جيه دي فانس باستهجان وبهتافات "الحرية لدي سي (Free DC)"، في إشارة إلى مقاطعة كولومبيا الفدرالية التي تضم العاصمة واشنطن، وذلك أثناء لقائه القوات المنتشرة في المدينة.

وحشد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن 800 عنصر لهذه المهمة، بينما ترسل ولايات يسيرها الجمهوريون، وهي أوهايو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا، ما مجموعه حوالي 1200 جندي إضافي.

ويقول الساسة الجمهوريون إن العاصمة الأميركية تعاني من تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية، غير أن مسؤولي المدينة يرفضون ذلك ويؤكدون أن بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضا كبيرا في الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024.

وإضافة إلى إرسال القوات إلى الشوارع، سعى ترامب إلى السيطرة الكاملة على إدارة شرطة واشنطن المحلية، محاولا في مرحلة ما تهميش قيادتها.

ويأتي نشر هذه القوات في واشنطن بعدما أرسل الرئيس الأميركي الحرس الوطني ومشاة البحرية لإنهاء اضطرابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت قد اندلعت على خلفية مداهمات على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة.