بوتين يرى "ضوءا في نهاية النفق" بشأن العلاقات مع واشنطن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن هناك أملا في استعادة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بشكل كامل.

وكشف بوتين، في أثناء زيارة إلى مركز للأبحاث النووية، أن الاتصالات بين البلدين مستمرة بعد قمة ألاسكا (مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي)، واصفا القمة بأنها كانت "جيدة وهادفة وصريحة جدا".

وأشار إلى "ضوء في نهاية النفق" بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، معتبرا أن صفات ترامب القيادية ستساعد في هذا الخصوص.

وشهدت العلاقات الأميركية الروسية في السنين الأخيرة تراجعا حادا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022.

وقبل لقاء ألاسكا، توعد ترامب، منتصف الشهر الجاري، نظيره الروسي "بعواقب وخيمة" إذا عرقل تحقيق السلام في أوكرانيا، دون تحديد طبيعة العواقب.

ويسود شبه إجماع في أوساط المراقبين الروس بأن محادثات اجتماع ألاسكا أدت إلى إخراج الزعيم الروسي من عزلته الدبلوماسية عن الغرب، وتسببت بخشية القادة الأوكرانيين والأوروبيين من أن تمنحه القمة فرصة للتأثير على نظيره الأميركي.