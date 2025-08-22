أخبار|روسيا

بوتين يرى "ضوءا في نهاية النفق" بشأن العلاقات مع واشنطن

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
بوتين: صفات ترامب القيادة ستساعد في استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة (رويترز)
22/8/2025

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن هناك أملا في استعادة العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بشكل كامل.

وكشف بوتين، في أثناء زيارة إلى مركز للأبحاث النووية، أن الاتصالات بين البلدين مستمرة بعد قمة ألاسكا (مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي)، واصفا القمة بأنها كانت "جيدة وهادفة وصريحة جدا".

وأشار إلى "ضوء في نهاية النفق" بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، معتبرا أن صفات ترامب القيادية ستساعد في هذا الخصوص.

وشهدت العلاقات الأميركية الروسية في السنين الأخيرة تراجعا حادا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022.

وقبل لقاء ألاسكا، توعد ترامب، منتصف الشهر الجاري، نظيره الروسي "بعواقب وخيمة" إذا عرقل تحقيق السلام في أوكرانيا، دون تحديد طبيعة العواقب.

ويسود شبه إجماع في أوساط المراقبين الروس بأن محادثات اجتماع ألاسكا أدت إلى إخراج الزعيم الروسي من عزلته الدبلوماسية عن الغرب، وتسببت بخشية القادة الأوكرانيين والأوروبيين من أن تمنحه القمة فرصة للتأثير على نظيره الأميركي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

