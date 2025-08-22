برنامج الأغذية العالمي: المجاعة بغزة الأولى التي يتم تأكيدها بالشرق الأوسط

قال مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي جون مارتن إنه للمرة الأولى يتم تأكيد وجود مجاعة في منطقة الشرق الأوسط، ووصف ما يحدث حاليا في قطاع غزة بأكبر تدهور لحالة الأمن الغذائي والتغذية منذ أن بدأ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العمل على غزة.

وكشف -في إحاطة من الأمم المتحدة حول المجاعة في غزة- أنه منذ تطوير التصنيف المتكامل قبل 20 عاما، تم تأكيد المجاعة للمرة الخامسة؛ في الصومال عام 2011، وفي جنوب السودان عامي 2017 و2020، وفي 2024 في السودان.

وقال إنها المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد وجود مجاعة في موقعين، في غزة وفي السودان، ووصف هذا الأمر بغير المسبوق.

وأشار مارتن إلى أن المجاعة في غزة لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعا، مؤكدا وجود حرمان شديد من الغذاء وحالات موت جراء المجاعة.

وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، تقريرا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت، وتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي، داعيا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

وأوضح مدير الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي أن التصنيف المرحلي المتكامل هو تصنيف كامل ويستند إلى أفضل البيانات المتوفرة.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وتوفيت صباح اليوم الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) في خان يونس بسبب سوء التغذية لتكون أحدث ضحايا التجويع الذي تسبب حتى الآن في استشهاد 272 فلسطينيا -بينهم 113 طفلا- وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.