الصحة بغزة ترفض تحذيرات الاحتلال بإخلاء المستشفيات

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لمستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لإخلاء المرضى والطواقم الطبية والمعدات، والتوجه جنوبا ضمن التحضيرات التي تقوم بها في إطار خطة احتلال مدينة غزة، وهو ما رفضته السلطات الصحية في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رفضها لأي خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي، وأكدت أن قرار الاحتلال من شأنه حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج، وتعريض حياة السكان والمرضى والجرحى للخطر المحدق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أجرى ما قال إنها مكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، يأمرها بالاستعداد لنقل المرضى من مستشفيات مدينة غزة نحو الجنوب.

ضغط لا يحتمل

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش إن الاحتلال الإسرائيلي "يخطط لشل القطاع الصحي في القطاع وكسر الروح المعنوية للطاقم الطبي".

وأضاف البرش -في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة- أنه لا يستبعد ارتكاب الاحتلال مجازر أخرى في المستشفيات كما فعل في السابق منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدورها قالت الأمم المتحدة إن الأوامر المستمرة بإخلاء مدينة غزة، إلى جانب التصاعد الهائل في وتيرة العنف، دفعت السكان إلى مناطق أصغر فأصغر، مما يفرض ضغطا لا يحتمل على المستشفيات.

وفي مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور محمد أبو سلمية إن "أوامر الاحتلال بنقل المعدات إلى جنوب القطاع هو حكم بالإعدام على ألفي مريض، وتهديد لحياة مئات الآلاف من سكان القطاع".

ومن جهته قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران -في تصريحات لقناة الجزيرة- إن الاحتلال "يريد تقويض المنظومة الصحية بطلبه نقل المعدات من شمال قطاع غزة إلى محافظات الوسطى والجنوب"، معتبرا ذلك "استمرارا لسياسة الإبادة الإسرائيلية ضد سكان القطاع".

ضحايا التجويع

وفي السياق ذاته قالت وزارة الصحة في غزة إن العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 271 شهيدا، بينهم 112 طفلا.

كما أعلنت مستشفيات قطاع غزة استشهاد 71 شخصا بنيران قوات الاحتلال يوم أمس الخميس، بينهم 11 من طالبي المساعدات.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، بنيران قوات الاحتلال قرب شارع الرشيد، شمالي غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن مصابين آخرين وصلوا إلى المستشفى إثر قصف جيش الاحتلال منزلا مأهولا بالسكان في منطقة أرض الشنطي، شمال غربي مدينة غزة.