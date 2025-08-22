الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن اعتراض المسيرة اليمنية نجح بعد محاولات عدة.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وتستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن عادة مناطق وسط وجنوبي إسرائيل.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 شهيدا و157 ألفا و365 مصابا​​​​​​​ من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.